بلاش صيام.. النظام الغذائي الأمثل للحامل في شهر رمضان

أضاف استشاري النساء والتوليد في منور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أنه ينبغي أن تحتوي الوجبات على كميات كبيرة من

كاللحوم والدجاج، ويفضل الابتعاد عن تناول الكبدة والتونة والأغذية المحفوظة أو غير المطهوة، مثل: اللانشون، البسطرمة، السوسيس،

.