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مرأة

بلاش صيام.. النظام الغذائي الأمثل للحامل في شهر رمضان

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:24 ص
النظام الغذائي الأمثل
النظام الغذائي الأمثل للحامل في شهر رمضان
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آية التيجي
وجّه الدكتور أحمد محب استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، مجموعة نصائح للسيدات الحوامل قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه ينصح بعدم صوم الحوامل، كما يجب تعديل العادات الغذائية، وخاصة عند بدء الجسم الاستجابة لظهور وزيادة هرمون الحمل.

وأوضح "محب"، أن معظم أعراض الحمل لها علاقة بالجهاز الهضمي، لافتًا إلى أن أبرز الأعراض تتمثل في الشعور بالغثيان والقيء الصباحي، وارتجاع عصارة المعدة، وصعوبة في الهضم، والانتفاخ، والإمساك، والإرهاق، وهبوط في الضغط، واضطرابات في النوم.

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وحول النظام الغذائي، أكد محب، أنه يفضل تقسيم اليوم لوجبات صغيرة غير مشبعة، ولا يجب ترك المعدة فارغة أكثر من 5 ساعات حتى لا تؤثر العصارة الزائدة والمرتجعة على جدار المعدة والمريء، كما شدد على ضرورة شرب كميات كبيرة كافية من السوائل يوميا لمنع حدوث إمساك أو التهاب في مجرى البول.

أضاف استشاري النساء والتوليد في منور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أنه ينبغي أن تحتوي الوجبات على كميات كبيرة من البروتين الحيواني كاللحوم والدجاج، ويفضل الابتعاد عن تناول الكبدة والتونة والأغذية المحفوظة أو غير المطهوة، مثل: اللانشون، البسطرمة، السوسيس، والفسيخ.

وأشار الدكتور أحمد محب، إلى أن النظام الغذائي الأمثل الذي يجب أن تتبعه الحامل، أن يحتوي على 3 وجبات أساسية وتكون غير مشبعة، ويتم بين الوجبات تناول سلطة خضراء، ثمرة فاكهة، زبادي، ولبن، وكذلك شرب 10 أكواب مياه على مدار اليوم.

وأكد أن الزيادة الطبيعية في الوزن للمرأة طوال فترة الحمل، لا يجب أن تقل عن 1 كيلو جرام كل شهر من (1-2.5).
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