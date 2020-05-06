أبرزها التعب والإرهاق.. 4 أضرار خطيرة لـ الرجيم القاسي

يوجد الكثير من الأضرار والمخاطر التي يسببها اتباع رجيم بشكل عشوائي في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على مخاطر اتباع رجيمبشكل عشوائي.

لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشارى السمنة التغذية العلاجية، فى تصريح هاص لـ صدى البلد"، اضرار اتباعرجيم القاسى والرجيم العشوائى بجون المتابعة مع الدكتور المتخصص .

ومن أضراررجيم:

1- الشعور بالتعب والإرهاق: الجسم يحتاج لكميات معينة من السعرات الحرارية، وذلك ليتمتع بالطاقة والحيوية اللازمة، وأي نقص في كمية السعرات الحرارية الداخلة للجسم، تتسبب بفقدان طاقته، وإصابته بالخمول والتعب، وعدم قدرته على القيام بواجباته اليومية الاعتيادية.

2- شحوب الجلد: وذلك بسبب نقص الفيتامينات المهمة لصحة الجلد ونضارته، وقلة نشاط الدورة الدموية، خصوصًا عند اتباع رجيم قاسٍ وسريع، وفيه حرمان كبير من أصناف كثيرة من الطعام.





3-هشاشة العظام: من الأعراض السلبيّة التي ترافق الرجيم إصابة الجسم برد فعل سلبي، مما يؤدي لنقص كميات الكالسويم المختزنة في العظام، وإصابتها بالهشاشة والترقق، مما يؤدّي لسهولة كسرها، وكذلك نقص عنصر الكالسيوم في الجسم؛ بسبب قلة تناول الطعام الذي يحتويه.