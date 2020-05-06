AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها التعب والإرهاق.. 4 أضرار خطيرة لـ الرجيم القاسي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

يوجد الكثير من الأضرار والمخاطر التي يسببها اتباع رجيم بشكل عشوائي في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على مخاطر اتباع رجيمبشكل عشوائي.

لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشارى السمنة التغذية العلاجية، فى تصريح هاص لـ صدى البلد"، اضرار اتباعرجيم القاسى والرجيم العشوائى بجون المتابعة مع الدكتور المتخصص .

ومن أضراررجيم:

1- الشعور بالتعب والإرهاق: الجسم يحتاج لكميات معينة من السعرات الحرارية، وذلك ليتمتع بالطاقة والحيوية اللازمة، وأي نقص في كمية السعرات الحرارية الداخلة للجسم، تتسبب بفقدان طاقته، وإصابته بالخمول والتعب، وعدم قدرته على القيام بواجباته اليومية الاعتيادية.

2- شحوب الجلد: وذلك بسبب نقص الفيتامينات المهمة لصحة الجلد ونضارته، وقلة نشاط الدورة الدموية، خصوصًا عند اتباع رجيم قاسٍ وسريع، وفيه حرمان كبير من أصناف كثيرة من الطعام. 

3-هشاشة العظام: من الأعراض السلبيّة التي ترافق الرجيم إصابة الجسم برد فعل سلبي، مما يؤدي لنقص كميات الكالسويم المختزنة في العظام، وإصابتها بالهشاشة والترقق، مما يؤدّي لسهولة كسرها، وكذلك نقص عنصر الكالسيوم في الجسم؛ بسبب قلة تناول الطعام الذي يحتويه.

4– عدم القدرة على التركيز الذهني: قلة النشويات الداخلة للجسم، تعتبر سببًا رئيسًا لضعف التغذية الواصلة للدماغ، مما يؤدي لقلة التركيز، وكثرة النسيان، الذي قد يتطور للإصابة بالزهايمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجيم التمر والحليب فى أسبوع مذهل لحرق الدهون ..تعرفى كيف

هشاشة العظام.. 4 فوائد تحصل عليها عند اتباع رجيم الزبادي

يحول جسمك لماكينة حرق.. أفضل رجيم لفقدان الوزن دون الشعور بالتعب

ترشيحاتنا

أين المليون دولار؟.. الزمالك يعلن استياءه من معاملة كاف

وزبر التعليم: أصبحنا من الـ 10 الأوائل في التصنيف العالمي للتعليم.. والكل ماشي ورانا

الأعلى للإعلام: ٦٧ ملاحظة على 3 برامج خلال الأسبوع الأول من رمضان

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

أخبار الرياضة| الغندور يهاجم إدارة الأهلي.. الزمالك يرفض التفريط في نجمه ولو بـ 100 مليون جنيه.. وبيراميدز يستهدف لاعبا جديدا بالقلعة الحمراء

1687 إصابة جديدة و9 وفيات بـ كورونا في السعودية

AdvertisementS

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

الأعلى للإعلام: ٦٧ ملاحظة على 3 برامج خلال الأسبوع الأول من رمضان

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت جينز.. منى ممدوح تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

أطعمة ومشروبات للتخلص من الإمساك فى رمضان

دليفري.. حيلة جديدة من سوزوكي لبيع السيارات عبر الإنترنت