علشان متحسش بالجوع.. 6 نصائح احرص عليها خلال الرجيم

عندما نقوم باتباع حمية غذائية ونظام الرجيم، فقد تشعر بالجوع بشكل كبير، وهو ما يجعلنا نتجه لتناول أطعمة تسبب في زيادة الوزن، ولكننا سرعان ما نشعر بالندم من تناول هذه الأطعمة التي تسبب في زيادة الوزن وضياع المجهود الذي قمنا به فترة الرجيم.
وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه عند الشعور بالجوع خلال اتباع الرجيم يجب الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة التي تسبب في زيادة الوزن، وهدر كل المجهود الذي تم بذلة خلال اتباع الحمية الغذائية.
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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه إذا شعرت بالجوع خلال اتباع الرجيم فعليك التحقق من عدم تناول هذه الاطعمة، حيث إن من دورها أن تسبب في الشعور بالجوع ، ومن أبرزها :
1- يجب ان تعتمد في أكلك على الكربوهيدات المعقدة زي الحبوب الكاملة زي البطاطس والشوفان والعيش بالقمح الكامل، ولا يجب ان تعتمد على الكربوهيدات البسيطة، مثل : العيش الأبيض لأنها تعطي الإحساس بالجوع بشكل اسرع.
2- عليك بشرب مياه كافية في اليوم لا يجب ان تقل عن 8 اكواب؛ حيث ان الإحساس بالعطش يمكن ان يبرمجه المخ بشكل خاطئ وكانه يشعر بالجوع .
3- النوم ليلا بعدد ساعات لا تقل عن 6 ساعات؛ حيث ان قلة النوم تساهم في عدم انظباط هرمونات الجوع والشبع، وفرز هرمون الجريلين المسئول عن الجوع بزيادة.
4- تناول الوجبات في أوقات منتظمة، ولا يجب الإنتظار حتى نشعر بـ الجوع الشديد ؛ حيث ان من دور هذا الأمر ان يجعلك تتناول كميات اكبر من الطعام.
5- التخلص من اعراض القلق والتوتر الزائدة عبر استهلاك المشروبات العشبية المهدئة، وممارسة التمارين التي تساهم في تصفية الذهن؛ حيث أن التوتر والقلق يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، والذي يساهم في تخزين الدهون في الجسم عبر تناول الطعام للتخلص من التوتر، وهو الأمر الذي يدعي الجوع العاطفي ويعني تناول الطعام بغرض معالجة المشاعر وليس بسبب الجوع.
6- لا يجب الإستغناء عن تناول العناصر المهمة في الوجبات الأساسية، والتي تساعد في الإحساس بالشبع وتحتوي على الدهون المفيدة، مثل : المكسرات والأسماك الدهنية وصفار البيض، وكذلك البروتين كـ الجبنة القريش واللحوم والبيض.