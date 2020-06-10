علشان متحسش بالجوع.. 6 نصائح احرص عليها خلال الرجيم

وضياع المجهود الذي قمنا به فترة الرجيم.

، فقد تشعر بالجوع بشكل كبير، وهو ما يجعلنا نتجه لتناول أطعمة تسبب في زيادة الوزن، ولكننا سرعان ما نشعر بالندم من تناول هذه الأطعمة التي تسبب في

وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه عند الشعور بالجوع خلال اتباع الرجيم يجب الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة التي تسبب في

، وهدر كل المجهود الذي تم بذلة خلال اتباع الحمية الغذائية.