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مرأة

علشان متحسش بالجوع.. 6 نصائح احرص عليها خلال الرجيم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:42 ص
نصائح احرص عليها
نصائح احرص عليها خلال الرجيم لتجنب الشعور بالجوع
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آية التيجي
عندما نقوم باتباع حمية غذائية ونظام الرجيم، فقد تشعر بالجوع بشكل كبير، وهو ما يجعلنا نتجه لتناول أطعمة تسبب في زيادة الوزن، ولكننا سرعان ما نشعر بالندم من تناول هذه الأطعمة التي تسبب في زيادة الوزن وضياع المجهود الذي قمنا به فترة الرجيم.

وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه عند الشعور بالجوع خلال اتباع الرجيم يجب الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة التي تسبب في زيادة الوزن، وهدر كل المجهود الذي تم بذلة خلال اتباع الحمية الغذائية.

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه إذا شعرت بالجوع خلال اتباع الرجيم فعليك التحقق من عدم تناول هذه الاطعمة، حيث إن من دورها أن تسبب في الشعور بالجوع ، ومن أبرزها :

1- يجب ان تعتمد في أكلك على الكربوهيدات المعقدة زي الحبوب الكاملة زي البطاطس والشوفان والعيش بالقمح الكامل، ولا يجب ان تعتمد على الكربوهيدات البسيطة، مثل : العيش الأبيض لأنها تعطي الإحساس بالجوع بشكل اسرع.

2- عليك بشرب مياه كافية في اليوم لا يجب ان تقل عن 8 اكواب؛ حيث ان الإحساس بالعطش يمكن ان يبرمجه المخ بشكل خاطئ وكانه يشعر بالجوع .

3- النوم ليلا بعدد ساعات لا تقل عن 6 ساعات؛ حيث ان قلة النوم تساهم في عدم انظباط هرمونات الجوع والشبع، وفرز هرمون الجريلين المسئول عن الجوع بزيادة.

4- تناول الوجبات في أوقات منتظمة، ولا يجب الإنتظار حتى نشعر بـ الجوع الشديد ؛ حيث ان من دور هذا الأمر ان يجعلك تتناول كميات اكبر من الطعام.

5- التخلص من اعراض القلق والتوتر الزائدة عبر استهلاك المشروبات العشبية المهدئة، وممارسة التمارين التي تساهم في تصفية الذهن؛ حيث  أن التوتر والقلق يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، والذي يساهم في تخزين الدهون في الجسم عبر تناول الطعام للتخلص من التوتر، وهو الأمر الذي يدعي الجوع العاطفي ويعني تناول الطعام بغرض معالجة المشاعر وليس بسبب الجوع.

6- لا يجب الإستغناء عن تناول العناصر المهمة في الوجبات الأساسية، والتي تساعد في الإحساس بالشبع وتحتوي على الدهون المفيدة، مثل : المكسرات والأسماك الدهنية وصفار البيض، وكذلك البروتين كـ الجبنة القريش واللحوم والبيض.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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