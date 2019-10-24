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مرأة

توقف حرق الدهون.. أكثر 3 أخطاء شائعة في الرجيم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
أخطاء شائعة تقومين بها لا تسمح لك بحرق الدهون بشكل أسرع يوميا.. إليك أبرز تلك الأخطاء يقدمها موقع برايت سايد.

-تناول وجبة واحدة
لمزيد من حرق الدهون يفضل تقسيم الوجبات على مدار اليوم مع أخذ راحة بين الوجبة والأخرى حوالى ساعتين لأعطاء الجسم فرصة للحرق الخطأ الأكبر الذى يقع فيه الكثيرين هو تناول وجبه واحدة دسمه وعدم تقسيم الطعام من 4 إلى 6 وجبات

2- لا تحصل على قسط كاف من النوم.

الهرمونان التى تؤثر على الشهية هما الجريلين واللبتين عندما لا نحصل على قسط كاف من النوم يرتفع مستوى هرمون الجريلين بينما تنخفض مستويات هرمون الليبتين هذا يجعلك تشعر بالجوع ووجبة دسمة وللحصول على نوم عميق ، حاولي النوم قبل موعد النوم بقليل ، والنوم لمدة 7-8 ساعات على الأقل.

3- التوتر بشكل مستمر

يمكن أن يسبب الشعور بالتوتر الفوضى على أجسامنا. يتسبب الإجهاد في إنتاج الجسم لهرمون الستيرويد يسمى الكورتيزول ، مما يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية عندما تظل مستويات الكورتيزول مرتفعة لفترة طويلة من الوقت ، يمكن أن تزيد من كمية الدهون التي يخزنها جسمك
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