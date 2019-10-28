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مرأة

لأصحاب الرجيم..طريقة عمل سلطة البروكلى

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
طريقة عمل سلطة البروكلى
طريقة عمل سلطة البروكلى
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " سلطة البروكلي " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ،يناسب أصحاب الدايت .

مقادير سلطة البروكلي :

بروكلي
كرنب
بصل
بصل أخضر
كرفس الصوص
مايونيز
لبن رايب
خل
عصير ليمون
رشة
سكر
زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة البروكلي :

* يسلق البروكلي في ماء وملح

* تخلط مكونات الصوص مع بعضها البعض

* يضاف الصوص إلى البروكلي المسلوق مع الكرنب الأحمر المقطع، يقدم ساخنا
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