لأصحاب الرجيم..طريقة عمل سلطة البروكلى

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " سلطة البروكلي " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ،يناسب أصحاب الدايت .



مقادير سلطة البروكلي :



بروكلي

كرنب

بصل

بصل أخضر

كرفس الصوص

مايونيز

لبن رايب

خل

عصير ليمون

رشة

سكر

زيت زيتون



طريقة تحضير سلطة البروكلي :



* يسلق البروكلي في ماء وملح



* تخلط مكونات الصوص مع بعضها البعض



* يضاف الصوص إلى البروكلي المسلوق مع الكرنب الأحمر المقطع، يقدم ساخنا