لأصحاب الرجيم..طريقة عمل سلطة البروكلى

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " سلطة البروكلي " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ،يناسب أصحاب الدايت .
مقادير سلطة البروكلي :
بروكلي
كرنب
بصل
بصل أخضر
كرفس الصوص
مايونيز
لبن رايب
خل
عصير ليمون
رشة
سكر
زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة البروكلي :
* يسلق البروكلي في ماء وملح
* تخلط مكونات الصوص مع بعضها البعض
* يضاف الصوص إلى البروكلي المسلوق مع الكرنب الأحمر المقطع، يقدم ساخنا
مقادير سلطة البروكلي :
بروكلي
كرنب
بصل
بصل أخضر
كرفس الصوص
مايونيز
لبن رايب
خل
عصير ليمون
رشة
سكر
زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة البروكلي :
* يسلق البروكلي في ماء وملح
* تخلط مكونات الصوص مع بعضها البعض
* يضاف الصوص إلى البروكلي المسلوق مع الكرنب الأحمر المقطع، يقدم ساخنا