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توك شو

يسبب شلل في الأمعاء.. احذر الإفراط من تناول شاي الرجيم.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 07:56 م
شاي الرجيم
شاي الرجيم
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قسم التوك شو
حذر الدكتور باهر السعيد من الإسراف في تناول «شاي الرجيم»، موضحا أن الأفراط في استخدام «شاي الرجيم» لانه خطر جدا على الصحة.

وقال الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج «في الكبسولة» المذاع على قناة «صدى البلد 2» إن تناول «شاي الرجيم» بكثرة يؤدى إلى  مشاكل كثيرة قد تصل إلى شلل في الأمعاء وجفاف.

وأضاف باهر السعيد «شاي الرجيم» مكون من نباتات طبيعية وهي عشب سنة، شمر، عشب هندي، وهما مكون رئيسي لأي شاي للرجيم، ويستخدم أيضا كملين للأمعاء ويخلص الجسم من السموم ولكن بالجرعات السليمة.

وأشار باهر السعيد إلى أن الجرعات المناسبة لاستعمال «شاي الرجيم» كيس واحد مرة واحدة يوميا، ويجب استخدامه تحت إشراف الطبيب المتخصص، حتى لا يصاب المريض باي مشاكل صحية أخرى.

وأوضح باهر السعيد أن التوقف عن تناول «شاي الرجيم» بشكل مفاجئ قد يتسبب في إمساك مزمن وارتخاء في المعدة، محذرا من استخدام «شاي الرجيم» للحوامل والمرضعات او مع الأدوية الملينة و المدرة للبول .

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