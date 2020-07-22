6 فوائد مذهلة لإتباع رجيم اللوز.. محاربة الشيخوخة أبرزها

وتابعت ولاء أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان رجيم اللوز يساهم في خسارة الوزن بشكل كبير إن تم اتباعه بالطريقة الصحيحة، وبالشروط الخاصة به، وذلك لعدة أسباب ولما له من فوائد غير متوقعة، ومن أهمها :
1- الشعور بالشبع لفترات طويلة :
وأكدت أبو الحجاج، ان رجيم اللوز له قدرة على زيادة الشعور بالشبع وهذا يؤدي إلى الاكتفاء بالقليل من الطعام.
2- الحد من نسبة الكوليسترول في الدم :
وتابعت أبو الحجاج، ان رجيم اللوز يساعد على الحد من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، وهو الأمر الذي يعاني منه ذوات الوزن الزائد.
3- غني بالألياف والدهون الصحية :
وأشارت أبو الحجاج، إلى ان رجيم اللوز يوفر للجسم الألياف الغذائية والدهون الصحية التي تساعد على نزول الوزن؛ حيث يحتوي اللوز على الدهون الأحادية غير المشبعة وهي التي ترتبط بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.
4- احتواءه على عناصر غذائية مهمة :
وأفادت ابو الحجاج، ان رجيم اللوز يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات ومضادات الأكسدة بالإضافة والمنجنيز والفسفور والحديد والمغنيسيوم، مما يساعد في التقليل من مضاعفات مرض السكري، ويساهم تناول اللوز في تحسين الدورة الدموية ويرطب البشرة ويعزز القدرة على شفاء الجروح.
5 - التخلص من سموم الجسم :
وأوضحت ابو الحجاج، ان اللوز يحتوي على "قشرة " غنية بمكونات البروبيوتك، وذلك لإن رجيم اللوز يساعد في الهضم ونزع سموم الجسم وتعزيز نمو البكتيريا المفيدة داخل الأمعاء.
6- محاربة علامات الشيخوخة:
وأكدت أبو الحجاج، انه اتباع رجيم اللوز يساعد على محاربة الشيخوخة، وذلك لما يحتويه اللوز على مضادات الأكسدة.