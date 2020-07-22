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مرأة

6 فوائد مذهلة لإتباع رجيم اللوز.. محاربة الشيخوخة أبرزها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:56 ص
فوائد اتباع رجيم
فوائد اتباع رجيم اللوز
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آية التيجي
تشكل مشكلة زيادة الوزن عائقا كبيرا للحركة والحصول على جسم مثالي ورشيق، ولكن يمكن لاتباع حميات غذائية مختلفة ان يجعلك تحصل على نتائج ممتازة في إنقاص الوزن، وذلك بخلاف ممارسة الرياضة التي تعد شكلا أساسيا للحصول على جسم ممشوق وخالي من الأمراض.

وعلقت الدكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن رجيم اللوز هو أحد انظمة الرجيم الفعالة في التخلص من الوزن الزائد؛ وذلك لما له من قدرة على الحد من الوزن 2 كجم في الأسبوع ويمكن اتباعه لمدة شهر.

وتابعت ولاء أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان رجيم اللوز يساهم في خسارة الوزن بشكل كبير إن تم اتباعه بالطريقة الصحيحة، وبالشروط الخاصة به، وذلك لعدة أسباب ولما له من فوائد غير متوقعة، ومن أهمها :

1- الشعور بالشبع لفترات طويلة :
وأكدت أبو الحجاج، ان رجيم اللوز له قدرة على زيادة الشعور بالشبع وهذا يؤدي إلى الاكتفاء بالقليل من الطعام.

2- الحد من نسبة الكوليسترول في الدم :
وتابعت أبو الحجاج،  ان رجيم اللوز يساعد على الحد من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، وهو الأمر الذي يعاني منه ذوات الوزن الزائد. 

3-  غني بالألياف والدهون الصحية :
وأشارت أبو الحجاج، إلى ان رجيم اللوز يوفر للجسم الألياف الغذائية والدهون الصحية التي تساعد على نزول الوزن؛ حيث يحتوي اللوز على الدهون الأحادية غير المشبعة وهي التي ترتبط بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب. 

4- احتواءه على عناصر غذائية مهمة :
وأفادت ابو الحجاج، ان  رجيم اللوز يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات ومضادات الأكسدة بالإضافة والمنجنيز والفسفور والحديد والمغنيسيوم، مما يساعد في التقليل من مضاعفات مرض السكري، ويساهم تناول اللوز  في تحسين الدورة الدموية ويرطب البشرة ويعزز القدرة على شفاء الجروح.

5 - التخلص من سموم الجسم :
وأوضحت ابو الحجاج، ان اللوز يحتوي على "قشرة " غنية بمكونات البروبيوتك، وذلك لإن رجيم اللوز يساعد في الهضم ونزع سموم الجسم وتعزيز نمو البكتيريا المفيدة داخل الأمعاء.

6- محاربة علامات الشيخوخة:
وأكدت أبو الحجاج، انه اتباع رجيم اللوز يساعد على محاربة الشيخوخة، وذلك لما يحتويه اللوز على مضادات الأكسدة.
الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة
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