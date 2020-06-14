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مرأة

تحسن مقاومة الإنسولين.. الزبدة تساعد على خسارة الوزن.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:50 م
فوائد الزبدة
فوائد الزبدة
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رشا عوني
أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، أن تناول الزبدة لا يزيد الوزن كما هو شائع بل تساعد على خسارة الوزن الزائد بشكل صحي.

وأوضح باهر السعيد خلال لقائه ببرنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن الزبدة تحتوي على  حمض زبدي "بيوتريك اسيد" وهو  يحسن مقاومة الإنسولين ، التي تعد سبب الدهون الزائدة ، مما يساعد على خسارة الوزن الزائد

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وأشار باهر السعيد إلى أن تناول الزبدة ليس مضرًا، ولابد من تناول الزبدة الفلاحي البقري بدلًا من النباتية ، مؤكدًا أنه من فوائد الزبدة أنها تقلل التهابات الجسم وتحمي خلايا القولون . 

ونصح الدكتور باهر السعيد بعدم تناول الكربوهيدرات عند تناول الزبدة و بالتالي تفقد فائدتها في خسارة الوزن ، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي لخسارة الوزن . 
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