تقليل السكر والفينو.. 10 طرق تساعدك على خسارة الوزن في الحجر المنزلي

يعاني الكثير من زيادة الوزن خاصة بعد شهر رمضان والمكوث طويلًا في المنزل خلال الحجر المنزلي، مع عدم ممارسة الرياضة بعد غلق صالات الألعاب الرياضية، لذا يحتاج الجميع إلى تغيير بعض العادات اليومية التي تتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، واستبدالها بعادات أخرى صحية للجسم تساعده على حرق الدهون.
نصح موقع thehealthy بـ طرق سريعة لخسارة الوزن خلال فترة الحجر المنزلي وهي:
1- تقليل استهلاك السكريات، فهي العامل الأول في زيادة الوزن وتراكم الدهون
2- تغيير العادات الغذائية والتوقف عن تناول الأطعمة الجاهزة واستبدالها بأكلات صحية في المنزل خاصة المسلوق والمشوي
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3- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم فهي ترطب الجسم وتساعد على حرق الدهون
4-ممارسة بعض التمارين الرياضية في البيت أو المشي يوميا لمدة نصف ساعة
5- عدم تناول خبز الفينو تحديدًا فهو يسبب دهون البطن ويزيد الوزن بشكل فائق، واستبداله بالتوست الاسمر
6- التوقف عن شرب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية بدون سكر
7-الحرص على تناول الفواكه بشكل يومي وخاصة في العشاء
8- تناول وجبة فطور صحية، فهي تشعرك بالشبع لساعات طويلة خلال النهار
9-الحصول على قسط كاف من النوم
10-التوقف تماما عن تناول المسليات غير الصحية مثل الشيبسي وغيرها .