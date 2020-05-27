تقليل السكر والفينو.. 10 طرق تساعدك على خسارة الوزن في الحجر المنزلي









1- تقليل استهلاك السكريات، فهي العامل الأول في زيادة الوزن وتراكم الدهون

2- تغيير العادات الغذائية والتوقف عن تناول الأطعمة الجاهزة واستبدالها بأكلات صحية في المنزل خاصة المسلوق والمشوي





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3- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم فهي ترطب الجسم وتساعد على حرق الدهون

4-ممارسة بعض التمارين الرياضية في البيت أو المشي يوميا لمدة نصف ساعة

5- عدم تناول خبز الفينو تحديدًا فهو يسبب دهون البطن ويزيد الوزن بشكل فائق، واستبداله بالتوست الاسمر

6- التوقف عن شرب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية بدون سكر

7-الحرص على تناول الفواكه بشكل يومي وخاصة في العشاء

8- تناول وجبة فطور صحية، فهي تشعرك بالشبع لساعات طويلة خلال النهار

9-الحصول على قسط كاف من النوم

10-التوقف تماما عن تناول المسليات غير الصحية مثل الشيبسي وغيرها .