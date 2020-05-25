بالموز وزيت اللوز.. ماسك خارق لجمال البشرة

مكونات ماسك الترطيب:



1 موزة ناضجة

زبادي

زيت اللوز

زيت فيتامين هـ









طريقة عمل ماسك الترطيب:

- اهرسي موزة ناضجة بشوكة ثم أضيفي ملعقتي زبادى

- ضعى 3-6 قطرات من زيت اللوز ثم من 1-2 قطرات من زيت فيتامين هـ.

- امزجيها جميعًا معًا وضعي الخليط على وجهك ثم يغسل بالماء البارد بعد بعض الوقت.