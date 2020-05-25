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مرأة

بالموز وزيت اللوز.. ماسك خارق لجمال البشرة

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:29 م
بالموز وزيت اللوز..
بالموز وزيت اللوز.. ماسك خارق لجمال البشرة
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اسماء محمد
تعرف جميع السيدات والفتيات أن الزبادى من اكثر المواد المرطبة للبشرة ويساعدها على علاج الجفاف والتجاعيد وتجنب ظهورها بل وتغذيتها أيضا.


ويتمتع زيت اللوز ايضا بنفس المزايا التى يمتلكها الزبادى وأيضا الموز وزيت فيتامين ه ، فتخيلي اذا تم مزج كل هذه المكونات معا في ماسك .. فكيف ستكون النتيجة؟.


نعرض فيما يلي طريقة عمل ماسك الترطيب لعلاج التجاعيد  والجفاف وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى ".


مكونات ماسك الترطيب:
1 موزة ناضجة 
زبادي
زيت اللوز 
زيت فيتامين هـ 


طريقة عمل ماسك الترطيب:
- اهرسي موزة ناضجة بشوكة ثم أضيفي ملعقتي زبادى
- ضعى  3-6 قطرات من زيت اللوز ثم من 1-2 قطرات من زيت فيتامين هـ. 
- امزجيها جميعًا معًا وضعي الخليط على وجهك ثم يغسل بالماء البارد بعد بعض الوقت.
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