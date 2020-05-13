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مرأة

الزبادي يعالج 4 مشاكل لـ البشرة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
لا غنى عن الزبادي في الثلاجة، ويتم تحضير الطعام به ووضعه على البشرة في الماسكات، وكشفت أخصائية التجميل والبشرة، وسام سوقية، عن أهمية الزبادي للبشرة.

وتابعت وسام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن ‏الزبادي غني بالبروبيوتك وهي خمائر وبكتيريا لها فوائد عظيمة للجسم وللبشرة تفيد ضد:

الإكزيما
الحساسية
حب الشباب
الجروح واثار الحروق من الشمس

وأضافت أن الزبادي محل اهتمام طبي كبير في السنوات الأخيرة وتجرى حولها العديد من الدراسات لذلك أنصح دائما بتناول اللبن والزبادي باستمرار لصحة بشرتك وصحة جسمك. 
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