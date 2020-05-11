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مرأة

نصيحة رمضانية .. احرص على تناول الزبادي في رمضان لهذا السبب

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:28 م
فوائد الزبادي
فوائد الزبادي
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آلاء حسن
يحرص غالبية الصائمين على تناول الزبادي في وجبة السحور خلال شهر رمضان، و‏قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية: "اجعل طعامك دواءك ودواءك طعامك وهذه المقولة تنطبق على الزبادي نظرٱ لأهميته على الصحة".

وكشفت الدكتورة سهام سوقية، عن أهمية تناول الزبادي خاصة في شهر رمضان:

- الزبادي يحتوي البكتيريا النافعة المفيده للأمعاء و القولون
- سهل الهضم و مفيد تناوله في ‎رمضان
- يريح الجهاز الهضمي

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اذا كنت ممن يعاني من مشاكل واضطرابات بالهضم، إحرص على تناول الزبادي".
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