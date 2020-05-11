نصيحة رمضانية .. احرص على تناول الزبادي في رمضان لهذا السبب

يحرص غالبية الصائمين على تناول الزبادي في وجبة السحور خلال شهر رمضان، وقالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية: "اجعل طعامك دواءك ودواءك طعامك وهذه المقولة تنطبق على الزبادي نظرٱ لأهميته على الصحة".
وكشفت الدكتورة سهام سوقية، عن أهمية تناول الزبادي خاصة في شهر رمضان:
- الزبادي يحتوي البكتيريا النافعة المفيده للأمعاء و القولون
- سهل الهضم و مفيد تناوله في رمضان
- يريح الجهاز الهضمي
وأضافت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اذا كنت ممن يعاني من مشاكل واضطرابات بالهضم، إحرص على تناول الزبادي".
وكشفت الدكتورة سهام سوقية، عن أهمية تناول الزبادي خاصة في شهر رمضان:
- الزبادي يحتوي البكتيريا النافعة المفيده للأمعاء و القولون
- سهل الهضم و مفيد تناوله في رمضان
- يريح الجهاز الهضمي
وأضافت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اذا كنت ممن يعاني من مشاكل واضطرابات بالهضم، إحرص على تناول الزبادي".