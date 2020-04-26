طريقة عمل الزبادى في البيت بـ 5 وصفات مختلفة

يعد الزبادى من أكثر الاطعمة التى تعين الصائم على قضاء ساعات الصيام بدون عطش، كما انه من الاطعمة المغذية وفي نفس الوقت خفيفة جدا على المعدة ومليئة بالفوائد .





نقدم لكم طريقة عمل الزبادى البيتي بـ 5 وصفات مختلفة لأشهر خبراء الطهى في مصر.

طريقة عمل زبادى بالكمثرى للشيف شربيني

مقادير زبادي بالكمثرى

زبادي

كمثرى

لبن

عسل نحل

طريقة عمل زبادي بالكمثرى

* باستخدام خلاط كهربائي اخلطي الزبادي مع الكمثرى القطع واللبن حتى يمتزج تماما

* قدميه مع الثلج وعسل النحل





طريقة عمل زبادي للشيف شربيني.

مقادير زبادي

3 كيلو لبن

علبة زبادي

طريقة تحضير زبادي

* جهزي 3 كيلو لبن واغليهم في حلة على النار





* اضيفي اليها علبة زبادي جاهزة بعد فرمها جيدا في كيس بلاستك





* ضعي اللبن في اكواب بلاستيكية وغطيها واحفظيها في مكان دافيء ثم ادخليها الثلاجة





ءطريقة عمل زبادي بيتي لـ أميرة شنب

مقادير زبادي بيتي

كيلو حليب سائل دافىء

كوب زبادى

رشة ملح

طريقة عمل زبادي بيتي

* ضعي اللبن على النار حتى يصبح دافئا





* ضيفى اليه كوب الزبادى الجاهز و اخلطيه جيدا مع رشة ملح





* ضعي الخليط فى قوالب الزبادى و يترك حتى يتخمر ويوضع في الثلاجة ويقدم بالهنا





طريقة عمل زبادي بيتي لـ نورا السادات

مقادير زبادي بيتي

1 كيلو لبن طازج

3 علب زبادي بلدي

طريقة عمل زبادي بيتي

* يخلط اللبن مع الزبادي جيدا باستخدام مضرب يدوي و يمكن خلطه باستخدام خلاط للتأكد من مزجهما جيدا





* يصب في قوالب فخار صغيرة و يحفظ في مكان دافئ مدة 24 ساعة حتى يتخمر ثم يقدم بارد





طريقة عمل زبادي فخار لـ زينب مصطفى

مقادير زبادي الفخار

1 لتر لبن سكر حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زبادي سادة التقديم

صوص كريز

صوص بلوبيري

خوخ كمبوت مفروم

أناناس كمبوت مفروم

طريقة تحضير زبادي الفخار

* يسخن اللبن على النار ويضاف له الزبادي ويقلب كل الخليط





* يوضع في فخارات أو أكواب زجاج





* ترص الفخارات في صينية ويضاف لها الماء الساخن





* توضع في فرن دافىء مطفأ لمدة 12 ساعة و تزين وتقدم





طريقة عمل زبادي لـ نجلاء الشرشابى

مقادير زبادي

لتر لبن علبة زبادى

طريقة تحضير زبادي

* سخنى اللبن قليلًا ثم ضيفى الزبادى وقلبى





* صبى الخليط فى سلاطين صغيرة ثم ضعى السلاطين فى فرن دافىء مطفأ





* إتركي الخليط حتى يغلظ القوام







