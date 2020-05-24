في أقل من دقيقتين.. احصلي على غسول لحب الشباب

يعد حب الشباب من أكثر المشكلات المرهقة التى تفسد جمال البشرة وتستغرق وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء منها نهائيا.
يعد غسول الوجه الخاص بالحبوب من الأشياء المكلفة جدا لكنه في نفس الوقت فعال جدا فى الوقاية من حبوب الشباب.
فلا يمكن الاستغناء عن غسول حب الشباب خاصة أصحاب البشرة الدهنية والفتيات في سن المراهقة لأنه ينظف مسام البشرة من الدهون.
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أوضح موقع "بولد سكاى" أنه يمكن بخطوات سهلة وبسيطة تحويل الغسول العادى لغسول مخصص لعلاج حب الشباب:
- ضعي قطرات قليلة من زيت شجرة الشاي غير المخفف في غسول الوجه.
- عند الاستخدام اغسلي وجهك بالماء أولا ثم الغسول.