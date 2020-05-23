AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عشان العيد.. وصفة سريعة لعلاج حب الشباب

السبت 23/مايو/2020 - 11:56 م
اسماء محمد
تستعد النساء والفتيات للاحتفال بعيد الفطر ومن اهم الاشياء التى تحرص عليها الفتيات والنساء بل وبعض الشباب هى علاج عيوب البشرة خاصة الحبوب.

وعادة تحتاج حبوب الوجه او كما يطلق عليها حبوب الشباب وقتا طويلا فى العلاج حتى تختفي تماما خاصة فى حال استخدام الوصفات الطبيعية.
عرض موقع "boldsky " خطوات عمل وصفة سريعة لعلاج حب الشباب ستلاحظ نتيجتها من اول مرة.
- اطحن رأس الثوم وضع العصير على المنطقة المصابة .
-اتركيه اكبر وقت ممكن بعد غسل ويمكن ان تتركيه من الليل للصباح.

حيث يحتوي يحتوى على مواد مضادة للالتهابات والميكروبات ويستخدم في وصفات متعددة للبشرة والشعر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالدقيق.. اصنعي سكراب فعال لعلاج عيوب الوجه

جربها يوميا .. حيلة رخيصة لعلاج حب الشباب في البيت

مش بتروح ؟! .. ماسك فعال لعلاج حب الشباب بسرعة

ماسك اليوم.. القرفة بالعسل لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

يقضى على حب الشباب.. ضعى زيت الرمان على البشرة لمدة أسبوع وشاهدى النتيجة

جمالك في رمضان.. 5 طرق للتخلص من شحوب الوجه.. علاج حب الشباب.. وإليكي طريقة التنظيف العميق للبشرة في البيت

ترشيحاتنا

نهاية غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من «لعبة النسيان»

أعلى حصيلة يومية.. العراق يسجل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إصابة موظف بالأكاديمية العربية بفيروس كورونا المستجد

تعدى جنسيا على رضيعة زوجته.. حبس أم وزوجها بالدقهلية

من ملفات المخابرات المصرية .. عرض مسلسل "هجمة مرتدة" لـ أحمد عز وهند صبرى فى هذا الموعد

صلاة وكحك وإجراءات مشددة.. يا ليلة العيد آنستينا (ملف خاص)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة