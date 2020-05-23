عشان العيد.. وصفة سريعة لعلاج حب الشباب

تستعد النساء والفتيات للاحتفال بعيد الفطر ومن اهم الاشياء التى تحرص عليها الفتيات والنساء بل وبعض الشباب هى علاج عيوب البشرة خاصة الحبوب





وعادة تحتاج حبوب الوجه او كما يطلق عليها حبوب الشباب وقتا طويلا فى العلاج حتى تختفي تماما خاصة فى حال استخدام الوصفات الطبيعية.

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عرض موقع "boldsky " خطوات عمل وصفة سريعة لعلاج " خطوات عمل وصفة سريعة لعلاج حب الشباب ستلاحظ نتيجتها من اول مرة.

- اطحن رأس الثوم وضع العصير على المنطقة المصابة .

-اتركيه اكبر وقت ممكن بعد غسل ويمكن ان تتركيه من الليل للصباح.



