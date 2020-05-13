AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 5 جنيهات ..علاج آثار حب الشباب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:11 ص
علاج آثار حب الشباب
علاج آثار حب الشباب
Advertisements
رشا عوني
علاج آثار حب الشباب من المشاكل التي تشغل بال الكثير من الفتيات، فبعد رحلة طويلة من علاج حب الشباب ، تبدأ مرحلة علاج آثار حب الشباب كي تستعيد البشرة رونقها ونضارتها خاصة وأن حب الشباب يترك اثار واضحة وندبات وبقع حمراء في الوجه . 
اقرأ ايضا 

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بطريقة طبيعية سهلة وسريعة ل علاج آثار حب الشباب ، وهي باستخدام لبان الدكر . 

طريقة تحضير علاج آثار حب الشباب

قومي بشراء لبان الدكر من العطار ( 5 جنيهات يكفي ) ، وانقعيه لمدة ١٢ ساعة في كوب ماء فاتر واتركيه حتى يتغير لون الماء يصبح ابيض اللون . 

صفي الخليط وضعي ماء لبان الدكر المنقوع في زجاجة بخاخ لاستخدامها بشكل يومي على البشرة .

قومي بغسل بشرتك جيدا بالغسول الخاص بك، ثم قومي بوضع ماء لبان الدكر على قطنة نظيفة و دلكي بها بشرتك . 

يمكنك استخدام زجاجة بخاخ في رش البشرة بماء لبان الدكر وهي طريقة سهلة وسريعة ، مع تجنب دخول ماء لبان الدكر في العين .

اتركي ماء لبان الدكر على بشرتك حتى تمتصه، فهو يعمل على إزالة ندبات الوجه و التخلص من اثار حب الشباب ، كذلك يعمل على شد البشرة فهو يعتبر كولاجين طبيعي للوجه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو بشرتك دهنية .. 10 حاجات لازم تعمليها كل يوم

استغلي الحجر المنزلي.. 10 طرق للعناية بالبشرة في البيت

ماسك اليوم.. جربي وصفة الليمون والبيض لشد البشرة

رخيص وسحري .. فوائد ماء الأرز للبشرة

علاج حب الشباب .. 5 طرق تقضي عليه في شهر

جمالك في رمضان.. تعلمي تنظيف البشرة العميق بأقل التكاليف

ترشيحاتنا

ليتمكنوا من اللعب مع جيرانهم.. سيدة تكسر حائطا في منزلها للترفيه عن أطفالها.. صور

احذر العرقسوس.. 6 مشروبات تخفض الضغط العالي.. فيديو

حسن الجبالي الأكثر تداولا على السوشيال ميديا.. ومتابعون: حقق الحلم والوصية

بـ 5 جنيهات ..علاج آثار حب الشباب

خالطت 12 نائبا.. وكيل النواب يكشف تفاصيل جديدة عن البرلمانية المصابة بكورونا

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 جنيهات ..علاج آثار حب الشباب

بسبب كورونا.. مرض غامض يقتل الأطفال | صور مؤلمة لـ أعراضه

أرخص تجميل طبيعي .. فوائد القهوة للبشرة