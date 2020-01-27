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مرأة

للنساء بعد الـ 30 .. غسول طبيعي يحمي من التجاعيد.. مكوناته وطريقة تحضيره

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:27 م
للنساء بعد الـ 30
للنساء بعد الـ 30 .. غسول طبيعي يحمي من التجاعيد.. مكوناته و
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اسماء محمد
تعاني الكثير من السيدات بعد سن الـ 30 من بدء ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه ما يشوه جمالهن ويزيد فرص ظهور التجاعيد بشكل مبكر خاصة إذا كانت المرأة لا تتبع نظاما غذائيا جيدا ولا تشرب كميات كافية من الماء.

وذكر موقع "boldsky" أنه يمكن استخدام زيت الورد لتقليل الخطوط الدقيقة على الوجه وتقليل ظهور التجاعيد لدى النساء الأكبر سنًا، من خلال عمل سائل تنظيف طبيعي 100% ويحمي البشرة من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والكثير من المشاكل الأخرى.

مكونات سائل التنظيف: 
قطرتين من زيت الورد 
500 مل ماء الفاتر 

طريقة عمل سائل التنظيف:
- ضعي قطرتين من زيت الورد للماء وقلبيه جيدا واتركيه لمدة 15 إلى 20 ثانية. 
- رشي هذا الماء على وجهك واتركي وجهك حتى يجف بشكل طبيعي دون استخدام منشفة. 
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