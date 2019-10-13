حبوب الشباب أثناء الدورة الشهرية .. 4 وصفات للتخلص منها

البطاطا_والحليب :

سلق حبة من البطاطا ومن ثم خلطها في الخلاط مع كمية مناسبة من الحليب ومن ثم وضعها على الوجه لمدة 20 دقيقة فقط، ومن ثم غسلها بدون فرك أو بقوة، ولكن يجب الغسل حتى التأكد من إزالة الطبقة الشمعية من الوجه، وتظهر نتائج الوصف من المرة الثانية للاستعمال، يمكنك تكرارها يوميا.



4 - الوصفه الثالثة: -

حبوب الأسبيرين مع لعسل :

كل ماعليك هو إحضار خمس حبات من الأسبرين 100 وخلطها مع كمية قليلة جدا من الماء والعسل حتى يتم الحصول على مزيج متوسط السيولة ومن ثم وضعه على الوجه من 10 إلى 15 دقيقة ومن ثم غسله بماء دافئ ، يمكنك تكرارها يوميا.



- ملاحظات :

1- يمكن استعمال مكعبات الثلج مع اي وصفه من هذه الوصفات، وذلك باستعمال ثلجة واحدة وتمريرها على الوجه بعد غسل الوجه، وسوف تكون هناك نتيجة ملحوظة في التخلص من بثور الوجه وحب الشباب.

تعانى أغلب الفتيات من مشكلة شحوب البشرة وظهور حبوب الشباب خاصة فى فترة الدورة الشهرية، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية،بعض الوصفات الطبيعية التى تزيل الحبوب أثناء الدورة الشهرية وهي:1- الوصفه الاولى : -خلطة قشور الرمان:غلي قشور الرمان على النار مع الماء وبعد الغليان يتم تصفيته أو ترك بقايا القشور في قاع الاناء وتستخدم الماء المغلي بعد أن يصبح دافئًا في غسل البشرة باستمرار من 3 الى 5 مرات في اليوم . ثم بعد كل غسله للوجه مرر قطعة ثلج لثوان على البشرة.2- الوصفة الثانية: