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مرأة

بالشاي الأخضر واللافندر.. تخلصى من التجاعيد بسهولة

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:03 م
بالشاي الأخضر واللافندر..
بالشاي الأخضر واللافندر.. تخلصى من التجاعيد بسهولة
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اسماء محمد
تأتى التجاعيد والخطوط التعبيرية فى مقدمة المشكلات التجميلية التى تواجه المراة بل وبعض الفتيات الصغيرات نتيجة سوء التغذية أو ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة.

وعرض موقع " boldsky " طريقة عمل ماسك لعلاج التجاعيد والخطوط التعبيرية باستخدام الشاي الأخضر.
ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تمنح الوجه الحيوية والنضارة الكافية للمظهر الشبابي.

مكونات ماسك التجاعيد:
ملعقتين شاي أخضر
لبن زبادى
زيت لافندر

طريقة استخدام ماسك التجاعيد: 
-خذي ملعقتين من الشاي الأخضروضعيه في وعاء به ماء على النار حتى يغلي لبعض الوقت. 
- أضيفي الشاي الأخضر إلى الزبادى وقلبي جيدا ثم ضعى من 3 لـ 4 قطرات من زيت اللافندر.
- امزجي كل المكونات جيدا ثم ضعيها على الوجه ويغسل بعدها ببضع دقائق بالماء البارد.

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