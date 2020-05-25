بالشاي الأخضر واللافندر.. تخلصى من التجاعيد بسهولة

تأتى التجاعيد والخطوط التعبيرية فى مقدمة المشكلات التجميلية التى تواجه المراة بل وبعض الفتيات الصغيرات نتيجة سوء التغذية أو ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة.
وعرض موقع " boldsky " طريقة عمل ماسك لعلاج التجاعيد والخطوط التعبيرية باستخدام الشاي الأخضر.
ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تمنح الوجه الحيوية والنضارة الكافية للمظهر الشبابي.
مكونات ماسك التجاعيد:
ملعقتين شاي أخضر
لبن زبادى
زيت لافندر
طريقة استخدام ماسك التجاعيد:
-خذي ملعقتين من الشاي الأخضروضعيه في وعاء به ماء على النار حتى يغلي لبعض الوقت.
- أضيفي الشاي الأخضر إلى الزبادى وقلبي جيدا ثم ضعى من 3 لـ 4 قطرات من زيت اللافندر.
- امزجي كل المكونات جيدا ثم ضعيها على الوجه ويغسل بعدها ببضع دقائق بالماء البارد.