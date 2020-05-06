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مرأة

مش بس للسمنة .. فوائد غير متوقعة لـ الشاى الأخضر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:01 م
مش بس للسمنة .. فوائد
مش بس للسمنة .. فوائد غير متوقعة لـ الشاى الاخضر
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اسماء محمد
يعتقد عدد كبير من الناس ان فوائد الشاي الأخضر تتمثل فى التخلص من الدهون الزائدة والوزن الزائد ومن ثم يجب ألا يتناول سوى من يعانون من السمنة.

وفى حقيقة الأمر أن هذا التفكير خاطئ تماما فـ الشاى الأخضر مهم لصحة الاشخاص البدناء  والنحفاء ايضا .

وذكر موقع "webmd " أن الشاى الاخضر مضادات الأكسدة تساعد فى الوقاية من العديد من انواع السرطان ابرزها سرطان الثدي والرئة و المعدة والبنكرياس، وسرطان القولون والمستقيم.

كما تساعد مضادات الأكسدة الشاى الأخضر فى منع الاصابة بانسداد الشرايين وحرق الدهون وإجهاد الأكسدة على الدماغ وتقليل خطر حدوث الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون .

هذا بجانب تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتحسين مستويات الكوليسترول الضار في الجسم مما يحسن صحة القلب.

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