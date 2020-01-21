رغم فوائده.. تناول الشاى الأخضر يصيبك بكوارث صحية بهذه الطريقة

رغم فوائد الشاى الأخضر فى محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية واحتواء الشاي الأخضر على مزيج من مركبات البوليفينول مثل الفلافانول والفلافونويد والأحماض الفينولية ، وهي مضادات أكسدة متخصصة تحاول تثبيط الخلايا المسببة للسرطان





إلا أن الدراسات تشير إلى أن تناول 10 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا هي الحد الأعلى. إذا كنت حساسًا للكافيين أو تعاني من الأرق ، فمن المحتمل أن تكون 10 أكواب من الشاي الأخضر أكثر من اللازم لنظامك –

موقع برايت سايد يقدم لك أبرز أضرار الافراط فى تناول الشاى الاخضر

1. يسبب الصداع



قد تعاني من صداع خفيف على المدى الطويل إذا كنت تستهلك كميات أكبر من الشاي الأخضر لفترة طويلة جدًا. سوف يسبب صداع حاد بسبب محتوى الكافيين في المشروبات.

2. يقلل من امتصاص الحديد

شرب الشاي الأخضر يتداخل مع امتصاص المواد الغذائية . يتحد المركب الرئيسي للشاي مع الحديد ، مما يجعله يفقد خاصية مضادات الأكسدة ، مما يقلل من امتصاص الحديد من الطعام. نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس والصداع والتعب. يمكنك تناول الشاي الأخضر قبل ساعتين من تناول الوجبة أو بعدها حتى لا تخسر الحديد

. 3. يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي

الاستهلاك المفرط للشاي الأخضر يمكن أن يكون له آثار ضارة لأنه يحتوي على مادة الكافيين والبوليفينول المضاد للأكسدة والذي بكميات كبيرة يمكن أن يسبب الحموضه

4.قرحة المعدة



، يجب تجنب تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة. الأفراد الذين يعانون من القرحة ...تناول شرب الشاي الأخضر سيحفز ا حمض المعدة كما يعد امن لبعض الناس إذا كانوا يستهلكون 2-3 أكواب من اليوم الأخضر كل يوم.