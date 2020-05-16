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مرأة

نتيجة مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي؟

السبت 16/مايو/2020 - 11:12 م
الزبادى
الزبادى
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نهى هجرس
يعد الزبادى من المنتجات التى يتم استهلاكها بشكل مستمر، وخاصة للأطفال لاحتوائةً على العديد من الفيتامينات والبروتين والكالسيوم ، ويستخدم بشكل مثالى فى الحفاظ على رشاقة الجسم، وقد يسرع عملية حرق الدهون بشكل كبير. 

واكتشف الباحثون أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يستهلكون ثلاث حصص من الزبادي الخالي من الدهون يوميًا أثناء اتباع نظام غذائي يفقدون 22 في المائة من الوزن الزائد و 61 في المائة من الدهون في الجسم مقارنة بالذين خفضوا السعرات الحرارية فقط. 

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ومن أهم فوائد الزبادى على الصحة:

  • تحسين أداء الجهاز الهضمي
  • يسهم فى تهدئة الأعصاب والنوم بشكل جيد
  • مصدر مهم للكالسيوم ويكافح هشاشة العظام 
  • بديل آمن لمن يعانى من حساسية اللاكتوز

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