قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تحرك السحب الممطرة لـ «البحيرة وكفر الشيخ» واستمرار الأمطار على السواحل الشمالية
القناة 14 العبرية: منفذ محاولة خطف طائرة فلاي دبي تحرك بمفرده
الجنيه الذهب يخسر 756 جنيهًا في أسبوع.. تراجع جديد رغم ارتفاعه أمس
511 مليار جنيه للإنفاق على الصحة.. تفاصيل تطوير الخدمات وتنفيذ 300 مشروع جديد
الخارجية الروسية: زيلينسكي يسعى لهدنة لتعويض الخسائر وتصعيد الصراع
طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»
مدبولي: وجهت جميع الوزراء بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية
انفجار قرب مركز شرطة بـ زاهدان الإيرانية.. والسلطات تفتح تحقيقا في الحادث
مدبولي يشيد بلقاء الرئيس السيسي ومجلسي الوزراء والمحافظين أمس: تقليد مهم لاستعراض مختلف الملفات
رئيس الوزراء: وعي المصريين حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية
رئيس الوزراء: هدف مؤتمر أكتوبر الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير دولي: كندا تحرز تقدمًا في مكافحة غسل الأموال وتحتاج إلى تعزيز التحقيقات والرقابة على قطاعات غير مالية

تقرير دولي:
تقرير دولي:
أ ش أ

ذكر تقرير دولي جديد صادر عن فريق العمل المالي ومنظمة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، أن كندا حققت تقدمًا مهمًا في مواجهة محاولات إخفاء الأموال غير المشروعة، لكنها لا تزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للتحقيق في قضايا غسل الأموال المعقدة وتعزيز الرقابة على القطاعات غير المالية.

ووصف التقرير فهم كندا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه "ناضج ودقيق"، مشيدًا بالتنسيق الحكومي القوي وقدرة البلاد على استخدام المعلومات المالية لدعم التحقيقات الجنائية والتعاون الدولي، وفقًا لوكالة الصحافة الكندية.

لكن التقرير دعا إلى تحسين الإشراف على قطاعات، من بينها تجارة المعادن الثمينة والعقارات، مشيرًا إلى أن شبكات الجريمة المنظمة تستثمر عائدات الاتجار بالمخدرات في شراء العقارات، بما يعرض الوسطاء والوكلاء والمطورين لمخاطر التعامل مع عملاء مرتفعي الخطورة.

كما أشار إلى أن المحامين، رغم خضوعهم لقواعد مهنية، لا يزالون خارج الإطار التشريعي الكندي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يخلق "ثغرات قطاعية وتفاوتًا في مستوى الرقابة".

وجاء التقييم بعد مراجعة استمرت 14 شهرًا، وشملت زيارة ميدانية في نوفمبر 2025، تفاعل خلالها الخبراء مع أكثر من 700 مسؤول من القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس فريق العمل المالي جيلز تومسون إن كندا اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الشفافية المالية، لكنها تحتاج إلى "تكثيف التحقيقات والملاحقات في القضايا المعقدة".

ورحب وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان بالتقرير، مؤكدًا أن الحكومة ستدرس توصياته، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس تحسنًا منذ تقييم عام 2016.

ويرتبط غسل الأموال في كندا بشكل رئيسي بعائدات الاتجار بالمخدرات والاحتيال والجرائم الضريبية، مع مخاطر متزايدة في البنوك الكبرى وخدمات الأموال والأصول الافتراضية.

وتستعد الحكومة لإطلاق وكالة الجرائم المالية الجديدة لتعزيز قدرة البلاد على مكافحة الجرائم المالية المعقدة.

تقرير دولي العمل المالي منظمة آسيا مكافحة غسل الأموال كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

لبنان

بين فخ الإفلاس وفرصة الإنقاذ.. قانون الفجوة المالية يضع الاقتصاد اللبناني على مفترق طرق| تفاصيل

بوتين

الخارجية الروسية: أي وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية هدافا لنا

المناهج الدراسية

المناهج الدراسية تضع الأسرة المصرية أمام اختبار صعب.. داليا الأتربي تكشف التفاصيل

بالصور

ناهد السباعى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد