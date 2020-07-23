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مرأة

بـ 6 حيل سريعة احمِ نفسك من الجلطات

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:01 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين
يتسبب ارتفاع الكوليسترول في الإصابة بالنوبات القلبية يمكنك بحيل بسيطة ضبط نسبة الكوليسترول فى الدم.

1- المكسرات:  يساعد تناول حفنة من المكسرات على خفض الكوليسترول  فى الدم وحمايك من أمراض القلب

2- الثوم..  تناول الثوم  يخفض نسبة الكوليسترول بسرعة غير متوقعة فى الدم ومنع الإصابة بالجلطات

3 الطماطم والتفاح.. احتوائهم على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار  .

4- زيت الزيتون.. تناول زيت الزيتون يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15 بالمائة وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21 بالمائة.

5. العسل .. تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار ، أو LDL ، إلى تكوين رواسب دهنية في الدورة الدموية ، مما يتسبب في انسداد الشرايين

6. اللوز ..اللوز غنى بمضادات الأكسدة و المغنيسيوم والنحاس التى تساعد فى الحفاظ  على القلب والأوعية الدموية.
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