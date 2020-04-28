تسبب ارتفاع الكوليسترول والسرطان.. كوارث في الطهي احذريها.. فيديو

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-عليك تصفية الزيوت بعد كل قلي لإزالة بقايا الطعام المتراكمة







-الأفضل ألا تزيد عدد مرات استعمال الزيت على مرتين ضمانا للقلي الصحي



- يجب التأكد من صلاحية الزيت للقلي و الطهى بزيت نباتي غير مشبع كزيت الذرة.

- يجب الابتعاد عن التسخين المتكرر للزيت لأنه يؤدي لحموضة وكوارث صحية أبرزها السرطان. - يجب الابتعاد عن التسخين المتكرر للزيت لأنه يؤدي لحموضة وكوارث صحية أبرزها السرطان.





إليكم فى الرباط التالى كافة كوارث الطهى التى يجب أن تتجنبيها طوال رمضان



كوارث صحية تتسبب فيها طرق الطهي غير الصحية في رمضان فقد تسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم، وزيادة الوزن، إليك عدة نصائح مهمة للطهي الصحي في رمضان تقدمها خبيرة التغذية الصحية هبة أنور لقارئات "صدى البلد":- حتى لا يتم الإسراع بأكسدة الزيت ابتعدي عن تمليح الطعام قبل قليه.