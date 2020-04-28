AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تسبب ارتفاع الكوليسترول والسرطان.. كوارث في الطهي احذريها.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:35 ص
كوارث طهى
كوارث طهى
Advertisements
لمياء الياسين
كوارث صحية تتسبب فيها طرق الطهي غير الصحية في رمضان فقد تسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم، وزيادة الوزن، إليك عدة نصائح مهمة للطهي الصحي في رمضان تقدمها خبيرة التغذية الصحية هبة أنور لقارئات "صدى البلد":
- حتى لا يتم الإسراع بأكسدة الزيت ابتعدي عن تمليح الطعام قبل قليه.

-عليك تصفية الزيوت بعد كل قلي لإزالة بقايا الطعام المتراكمة

 -الأفضل ألا تزيد عدد مرات استعمال الزيت على مرتين ضمانا للقلي الصحي

- يجب التأكد من صلاحية الزيت للقلي و الطهى بزيت نباتي غير مشبع كزيت الذرة.

- يجب الابتعاد عن التسخين المتكرر للزيت لأنه يؤدي لحموضة وكوارث صحية أبرزها السرطان.

إليكم فى الرباط التالى كافة كوارث الطهى التى يجب أن تتجنبيها طوال رمضان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. 5 أكلات تجنب إعادة تسخينها

للشعور بأمان ..4 نصائح تجنبك حوادث الحروق في المطبخ

في رمضان .. ابتعد عن هذه الأطعمة في وجبة الإفطار

ترشيحاتنا

شاهد .. نورس يسحب "سنجاب" من حفرة ويبتلعه بالكامل

نصائح لقلي السمبوسك دون امتصاص زيت

بتكلفة 300 مليون جنيه.. صوامع عرب العليقات تدخل الخدمة.. تعمل إلكترونيا بطاقة 65 ألف طن.. صور

سعر الدولار فى البنوك الثلاثاء 28 ابريل 2020

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

%50 نسبة تنفيذ 6288 وحدة إسكان اجتماعي بالمرحلة الثالثة بمدينة حدائق أكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة