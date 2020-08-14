الدولار بــ 15.88 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية فى مصر بنهاية الأسبوع

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مقابل الجنيه فى ختام تعاملات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.88 جنيها للشراء و 15.98 جنيها للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.88 جنيها للشراء و 15.98 جنيها للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.70 جنيها للشراء و18.94 جنيها للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.69 جنيها للشراء، و 20.95 جنيها للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.38 جنيها للشراء ، و 17.58 جنيها للبيع .
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيها للشراء، و1.84 جنيها للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.88 جنيها للشراء و 14.99 جنيها للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيها للشراء و2.30 جنيها للبيع .