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اقتصاد

الدولار بــ 15.88 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية فى مصر بنهاية الأسبوع

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:02 م
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مقابل الجنيه فى ختام  تعاملات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.88 جنيها للشراء و 15.98 جنيها للبيع. 

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وسجل سعر اليورو 18.70 جنيها للشراء و18.94 جنيها للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.69 جنيها للشراء، و 20.95 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.38 جنيها للشراء ، و 17.58 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيها للشراء، و1.84 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.88 جنيها للشراء و 14.99 جنيها للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيها للشراء و2.30 جنيها للبيع .
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