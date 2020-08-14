82 أم 85.. تعرف على العمر الحقيقي لـ شويكار

رحلت الفنانة شويكار عن عمر يناهز 82 عاما، وكان عدد كبير من الجمهور قد أعتقد أن عمرها 85 عاما لأن هناك إحدى الصفحات الشهيرة بتقديم المعلومات قد أخطأت فى تاريخ ميلادها فقد ولدت شويكار عام 1938، وليس عام 1936 كما أشيع.

وتوفيت شويكار بعد صراع مع المرض حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار فى المرارة أدى إلى رحيلها.

وكانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن شويكار لم تعلن اعتزالها خاصة أنها أكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.