وفاة شويكار .. تعرف على أزواج صاحبة سيدتى الجميلة





وتزوجت شويكار من الثرى المهندس حسن نافع وهي في عمر السادسة عشر، وبعد عام من الزواج أنجبت ابنتها "منة الله" وبعدها أُصيب زوجها بمرض خطير، ووقتها قررت شويكار أن تستكمل دراستها الثانوية قبل أن تصدم بوفاة زوجها.





حيث أصبحت أرملة وأم لطفلتها الوحيدة وهى في عمر الثامنة عشر، وبعدها بعامين اختارها نادي سبورتنغ وتوّجت بلقب الأم المثالية وهي في عمر العشرين، حيث كانت تعمل وتدرّس وتربي ابنتها.





تزوجت بعدها من الفنان فؤاد المهندس والذى بدأت قصة حبهما فى مسرحية أنا وهو وهى وكللت بالزواج حتى 20 عاما وبعدها قررا الانفصال.





أما الزيجة الثالثة فكانت من السيناريست مدحت حسن ولكنها لم تتحدث عنها كثيرًا.

رحلت الفنانة شويكار منذ قليل عن عمر يناهز 82 عاما وذلك بعد صراع مع المرض بمستشفى الصفا بالمهندسين.