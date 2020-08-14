AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة شويكار .. تعرف على أزواج صاحبة سيدتى الجميلة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:44 م
شويكار
شويكار
Advertisements
أحمد إبراهيم
رحلت الفنانة شويكار منذ قليل عن عمر يناهز 82 عاما وذلك بعد صراع مع المرض بمستشفى الصفا بالمهندسين. 

وتزوجت شويكار من الثرى المهندس حسن نافع وهي في عمر السادسة عشر، وبعد عام من الزواج أنجبت ابنتها "منة الله" وبعدها أُصيب زوجها بمرض خطير، ووقتها قررت شويكار أن تستكمل دراستها الثانوية قبل أن تصدم بوفاة زوجها.

حيث أصبحت أرملة وأم لطفلتها الوحيدة وهى في عمر الثامنة عشر، وبعدها بعامين اختارها نادي سبورتنغ وتوّجت بلقب الأم المثالية وهي في عمر العشرين، حيث كانت تعمل وتدرّس وتربي ابنتها.

تزوجت بعدها من الفنان فؤاد المهندس والذى بدأت قصة حبهما فى مسرحية أنا وهو وهى وكللت بالزواج حتى 20 عاما وبعدها قررا الانفصال. 

أما الزيجة الثالثة فكانت من السيناريست مدحت حسن ولكنها لم تتحدث عنها كثيرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة لا تكفي.. أحمد سعد يحضر لـ الزيجة الرابعة.. وغادة عبد الرازق عروسة للمرة 11

في ذكري ميلاد رشدي أباظة .. تفاصيل الزيجات الخمس لدنجوان السينما المصرية

وداعًا سيدتي الجميلة.. وفاة الفنانة شويكار عن عمر يناهز 82 عامًا

إنجى على ناعية شويكار: سيدة من زمن الفن الجميل

فيفي عبده تنعي شويكار: أرجو منكم الدعاء لها

مستعيدًا ذكريات لقائه معها.. رامي رضوان ينعي شويكار بكلمات حزينة

ترشيحاتنا

الحكومة: تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة على المواطنين بالأسعار القديمة

إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

اتحاد الكرة السبب.. أول تعليق من كهربا بعد خسارة قضيته أمام الزمالك

برلماني يوجه رسالة هامة للمستأجرين والملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

شاهد.. سيدة ورجل قاما بتصرف غريب على متن طائرة

أخبار السوشيال ميديا.. النجوم ينعون شويكار.. ومحمد رمضان يلتقط صورا مع معجبيه أمام سيارته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة عمر كمال الرومانسية.. 10 صور جريئة لـ جوهرة

دراسة تحذر: ممارسة الرياضة بكثافة تصيبك بـ فيروس كورونا

طريقة تسوية البط بسرعة