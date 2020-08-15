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اقتصاد

بارتفاع بنسبة 107.2%.. صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 1.707 مليار دولار خلال النصف الأول

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
كشف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من 2020 بنحو  107.2% لتبلغ 1.707 مليار دولار مقابل 824 ملايين دولار خلال نفس الفترة  من 2019، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 13% لتسجل 164 مليون دولار مقابل 145 مليون دولار.


وأشار التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إلى زيادة صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ 130 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار بنمو 58%، بينما تراجعت من المواسير بنسبة 0.3% لتبلغ 3.188 مليون دولار مقارنة بنحو 3.198 مليون دولار.


فيما انخفضت صادرات مصر من "نحاس ومصنوعاته" خلال الفترة من " يناير- يونيو 2020" بنحو 30% لتسجل 65 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 20% لتبلغ 87 مليون دولار مقابل 110 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 22% لتبلغ 10 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار.


يشار إلى أن صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34 % بنحو 775 مليون دولار لتسجل ما قيمته 3.046 مليار دولار مقابل 2.271 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.
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