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أخبار العالم

رغم اتهامه فى ملفات فساد.. رئيس موريتانيا السابق يعلن عن تنظيم مؤتمر صحفى

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:32 م
الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
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أمينة الدسوقى

أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز عن تنظيم مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء المقبل، فى الوقت الذي تجري فيه تحقيقات قضائية في ملفات فساد يتهم فيها هو ومقربون منه، وصلت درجة التحفظ على بعض ممتلكاتهم.


وأعلن عن المؤتمر الصحفي الوزير السابق والمدير السابق للديوان الرئاسي الدكتور إسلك ولد أحمد إزيد بيه، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الاخبار الموريتانية.

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وقال ولد إزيد بيه، في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن المؤتمر الصحفي ستغطيه إحدى القنوات التلفزيونية.


كان الرئيس السابق ولد عبد العزيز عقد مؤتمرا صحفيا يوم 20 ديسمبر الماضي، وذلك عقب تصاعد الأزمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأعلن خلال المؤتمر الصحفي أنه "شعر بالمضايقة" خلال الأيام التي سبقت المؤتمر الصحفي.


وتحدث عن اعتذار فنادق وقنوات عن استضافة المؤتمر الصحفي، مردفا أنه لا يدري إن كان كل ما حصل تم بطريق الصدفة.

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