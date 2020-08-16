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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 16-8-2020

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:00 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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قسم الاقتصاد
استقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16- 8-2020، بعد تراجع طفيف في ختام تعاملات اليوم السبت بمتوسط جنيه واحد علي الأكثر منذ أمس لدي محالات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو  859 جنيه .


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 982 جنيه كأعلي سعر له .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 736 جنيه .

بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 537 جنيه .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6872 جنيه  و أوقية الذهب بـ 30.531 جنيه و كيلو الذهب بـ 981.714 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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