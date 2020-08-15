مركز الثقافة السينمائية ينظم ورشة "مدرسة الديكور السينمائي" .. الأربعاء

بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، ورشة "مدرسة الديكور السينمائى" فى السابعة من مساء يوم الأربعاء ١٩ أغسطس الجارى .





ويوجه الناقد الفنى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، دعوة للهواة ومحبى فن الديكور للحضور والمشاركة بالورشة، التى يشرف عليها مهندس الديكور شادى العنانى، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد (٣٦ شارع شريف- القاهرة) .



