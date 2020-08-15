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ثقافة

مركز الثقافة السينمائية ينظم ورشة "مدرسة الديكور السينمائي" .. الأربعاء

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، ورشة "مدرسة الديكور السينمائى" فى السابعة من مساء يوم الأربعاء ١٩ أغسطس الجارى   . 

ويوجه الناقد الفنى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، دعوة للهواة ومحبى فن الديكور للحضور والمشاركة بالورشة، التى يشرف عليها مهندس الديكور شادى العنانى، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد  (٣٦ شارع شريف- القاهرة) .

 ويحرص مركز الثقافة السينمائية باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية  .
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