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اقتصاد

استقرار الدولار فى البنوك اليوم.. وأعلي سعر 15.93 جنيه

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:52 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك في ختام تعاملات اليوم السبت منذ الخميس الماضي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي كمتوسط سعري لـ 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.
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وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك" المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الأهلي الكويتي" بقيمة 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك" الاسكندرية، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني، بلوم، عودة، الكويت الوطني،  التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر" نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " البركة، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

 سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
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