أسعار العملات العربية بالبنك الأهلى اليوم الأحد 16-8-2020

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 16 -8- 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.48 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى نحو 41.03 جنيه للشراء و42.39 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 22.08 جنيه للشراء و22.57 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى 40.38 جنيه للشراء و41.58 جنيه للبيع.