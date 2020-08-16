AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تشهد افتتاح ناد رياضي في أول منطقة لوجيستية بالدلتا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:11 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
سعيد العربي
تشهد السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، افتتاح نادي ماتريكس الرياضي في مدينة طنطا، ضمن مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريًا واعدًا، ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن مشروع المنطقة اللوجيستية للمهندس أشرف دوس يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة.

جدير بالذكر أن المهندس أشرف دوس يعمل في مجال تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية، نال درجة الماجيستير والبكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الماجيستير في إدارة الأعمال، وهو حائز على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وكذلك عضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة من البرلمان: الدولة أدارت أزمة العالقين بنجاح.. المعركة انتهت بالقضاء على الهجرة غير الشرعية.. وتتوعد ميليشيات أهانت مصريين في ليبيا

حصاد ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التجارة الداخلية.. وإنشاء مناطق لوجيستية بتغطية 40% من المحافظات

محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية لمتابعة أعمال المشروعات الخدمية

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات يابانية جديدة في مصر .. صور

سورة قرآنية قصيرة تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. على جمعة يكشف عنها

بسبب صورة من 29 عاما .. وجه منتفخ ولوك مختلف لـ نجلاء بدر تتصدر التريند

بيراميدز يستعد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

دولة عربية تجرب اللقاح الروسي الجديد لكورونا

وداعًا للكسل .. تناول هذا النوع من المكملات فورا

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. دينا الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل على الموتوسيكل

طريقة عمل شيش طاووق فراخ

فوائد الكركم .. مزايا خارقة للبشرة والعظام والتخسيس