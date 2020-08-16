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رياضة

بـ 4 ملايين جنيه استرليني.. تقرير إنجليزي: بيراميدز يضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد رسميا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:00 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عبدالله هشام
أكد أحد المواقع الإنجليزية، إتمام فريق بيراميدز صفقة رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، مشيرا إلى أن المفاوضات انتهت بين الناديين.


وقال تقرير لـ "the 72 " الإنجليزي إن بيراميدز دفع 4 ملايين جنيه استرليني للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه هيدرسفيلد.


وأضاف التقرير أن صفقة انتقال اللاعب إلى نادي بيراميدز خاسرة بالنسبة لفريق هيدرسفيلد، حيث اشتراه من نادي ستوك سيتي بمبلغ 5.7 مليون جنيه استرليني.


وأشار الموقع إلى أن الصفقة تمت بشكل خاطئ من فريق هيدرسفيلد أكثر مما تمت بشكل صحيح عندما اشترى اللاعب من ستوك سيتي، وبالتالي خسر 1.7 مليون جنيه استرليني عندما باعه لبيراميدز.
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