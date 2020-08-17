بطريرك الكاثوليك يهنئ مار أغناطيوس يوسف الثالث بمناسبة سيامة الأسقف أفرام أنطوان سمعان

أرسل صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة لصاحب الغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بمناسبة السيامة الأسقفية للخور أسقف أفرام أنطوان سمعان.





وجاء بنص التهنئة:باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ صاحب الغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك بمناسبة السيامة الأسقفية للخور أسقف أفرام أنطوان سمعان.





اِقرأ أيضًا









وذلك بمناسبة بمناسبة سيامته مطرانًا نائبًا بطريركيًا علي القدس ، والأراضي المقدسة، والأردن، فضلًا عن تعيينه من غبطة البطريرك مار أغناطيوس مدبرًا بطريركيًا علي إيبارشية القاهرة، والنيابة البطريركية بالسودان.





و تابع قائلا، بهذه المناسبة نهنئ غبطتكم بهذه المناسبة رافعين الصلوات إلي الله القدير، أن يلهم سيادة المطران صفات الراعي الصالح، وأن يتمتع بالنعم الإلهية من الروح القدس لإتمام رسالته المقدسة.





وزار صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالفكرية، وذلك ضمن جولته الرعوية لمتابعة أمور الخدمة بمختلف الكنائس.



