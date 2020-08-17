البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.





قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع تماف باسيليا العديد من الأمور المتعلقة بشئون الدير وأحوال الراهبات والرعاية الروحية.





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ووجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة أمس لجموع الأقباط بمناسبة عيد القديسة السيدة العذراء مريم والذى يحل يوم 21 أغسطس الجاري بعد انتهاء فترة الصوم التى بدأت في 7 أغسطس.





وقال قداسة البابا تواضروس - في عظته أمس - إنه مع الاستعداد لبدء سنة قبطية جديدة لابد للإنسان أن يراجع نفسه ويراجع أفكاره وحياته، وأنه لابد للجلوس مع أب الاعتراف لبدء بداية جديدة.





وتابع قائلا، "طوبي لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله" ، متحدثا عن ضرورة الاستعداد لاستقبال عام قبطي جديد والذى سيبدأ في 11 سبتمبر المقبل، من خلال مراجعة النفس والوقوف على الأخطاء التى يرتكبها الانسان ومحاولة التخلص منها عن طريق التوبة والاعتراف والصلاة المستمرة.



