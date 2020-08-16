الأنبا بنيامين: السيدة العذراء نالت نعمة من الله لم ينلها أحد مثلها

قال نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية إن رئيس الملائكة جبرائيل حين أرسل من الله إلى السيدة العذراء مريم ليبشرها في بيت يوسف البار قال لها "سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك.مباركة أنت في النساء" (لو 1 : 28).

وأضاف نيافة الأنبا بنيامين - في كلمة له بعنوان "الممتلئة نعمة" بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم الذى بدأ في السابع من أغسطس الجاري ويستمر لمدة 15 يوما - إن هذه تحية من السماء تقدم وصفا دقيقا للعذراء، ينم عن سر اختيار العذراء لهذه المهمة المقدسة أن يتجسد ابن الله الكلمة من العذراء بميلاد بتولي لفداء البشرية في ملحمة محبة إلهية نادرة.





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وتابع قائلا "إن هذه الملحمة من أجل دفع ثمن كل خطايا البشرية من آدم إلى آخر الأزمان على الصليب ، ويقوم من بين الأموات في نصرة على الموت وشوكة الخطية، مع إعلان عن الحياة الأبدية والنصرة القوية على الضعف البشرى".





وأشار مطران المنوفية إلى أن كل ذلك بدأ بهذه البشارة للعذراء الممتلئة نعمة لأنها قد وجدت نعمة في عيني الله فاختارها له، حيث البداية بالتجسد، ونقول في التسبحة "تطلع الأب من السماء لم يجد من يشبهك أرسل وحيده أتى وتجسد منك"، حتى يتمم الفداء ويقدم الخلاص للعالم كله.





وأوضح نيافة الأنبا بنيامين أن السيدة العذراء مريم نالت نعمة من الله لم ينالها أحد مثلها، وهكذا قالت العذراء "فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني" (لو 1 : 48).



