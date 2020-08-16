قبل بدء عام قبطي جديد .. البابا تواضروس: لابد للإنسان أن يراجع نفسه وأفكاره وحياته

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة عيد القديسة السيدة العذراء مريم والذى يحل يوم 21 أغسطس الجاري بعد انتهاء فترة الصوم التى بدأت في 7 أغسطس.





وقال قداسة البابا تواضروس - في عظته التى القاها اليوم الأحد على فضائية "اون تي في" - إنه مع الاستعداد لبدء سنة قبطية جديدة لابد للإنسان أن يراجع نفسه ويراجع أفكاره وحياته، وأنه لابد للجلوس مع أب الاعتراف لبدء بداية جديدة.





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وتابع قائلا، "طوبي لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله" ، متحدثا عن ضرورة الاستعداد لاستقبال عام قبطي جديد والذى سيبدأ في 11 سبتمبر المقبل، من خلال مراجعة النفس والوقوف على الأخطاء التى يرتكبها الانسان ومحاولة التخلص منها عن طريق التوبة والاعتراف والصلاة المستمرة.





كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القناة ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي ، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.





وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السابع من أغسطس الجارى صوم السيدة العذراء مريم والذى يستمر لمدة ١٥ يوما، يقام خلاله القداسات اليومية والنهضات الروحية في عدد من الكنائس ويتم بثها على صفحات التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.



