لن يسمح بالمبيت.. دير السيدة العذراء بجبل أخميم يعلن فتح أبوابه للزيارة يوميا

أعلن دير السيدة العذراء بجبل أخميم عن فتح الزيارة للدير خلال هذا الأسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء.





وذكر بيان صادر عن دير السيدة العذراء بجبل أخميم أنه لن يسمح بالمبيت أو التواجد بعد هذه المواعيد، وتبدأ المعمودية الساعة السادسة ونصف صباحا طوال الأسبوع.





اِقرأ أيضًا





وأضاف البيان أنه سيقام قداس واحد يوم عيد السيدة العذراء صباح السبت 22 أغسطس في الساعة الثامنة صباحا، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترزاية للوقاية من فيروس كورونا





وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يومًا، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس القبطية في مصر وبلاد المهجر، وفقا للشروط المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





واعتادت الكنائس خلال مدة الصوم في السنوات الماضية تنظيم نهضات روحية يتم خلالها تقديم الترانيم والألحان إلى جانب إقامة القداسات اليومية خلال فترة الصوم، إلا أن جائحة كورونا جعلت العديد من الكنائس تبث الكلمات الروحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



