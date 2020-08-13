AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عقب المراجعة الدورية| تجديد منح إعلام الكنيسة الأرثوذكسية "الآيزو"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:02 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
اجتاز المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المراجعة الدورية الأولى لتجديد المواصفة القياسية العالمية (2015 : 9001 ISO) والخاصة بالجودة.

ويقضي نظام منح شهادة الأيزو بإعادة تقييم المؤسسات التي تحصل على الشهادة بشكلٍ سنوي، للتأكد من التزامها بتطبيق سياسة الجودة، وفقًا للمعايير المقررة من قبل الهيئة المانحة.

وتمت أعمال المراجعة من قبل الدكتور عصمت دوس المسؤول الإقليمي للهيئة المانحة لشهادة الاعتماد والجودة Centirior بمنطقة الشرق الأوسط

كان المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حصل فى مارس ٢٠١٦ على شهادة الأيزو (Iso 9001: 2008) والخاصة برضا العملاء، كأول مؤسسة مسيحية في مصر تحصل وقتها على هذه الشهادة الدولية الهامة، فيما حصل المركز أيضا على شهادة الأيزو الخاصة بإدارة الأزمات (Iso 9001: 2015) فى يناير ٢٠١٩.

وينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبي الذي يتضمن عددًا من الورش للشباب بين ١٨ و٢٥ سنة.

ويقدم المعسكر التدريبي الذي ينعقد بين يومي الأول من سبتمبر المقبل والسادس من الشهر ذاته، عبر الإنترنت، ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاچ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر للطیران تحصل على شهادة الأیزو في نظام الجودة وسلامة الغذاء

أونلاين.. المركز الإعلامي للكنيسة ينظم ورشا تدريبية في فنون القيادة وصناعة الأفلام

المركز الإعلامي للكنيسة ينظم وِرَشًا للقيادة وصناعة الأفلام

الأنبا مارتيروس يكرم أوائل الثانوية العامة بكنائس شرق السكة الحديد

ترشيحاتنا

الذهب يتأرجح .. ارتفاع المعدن الأصفر 8 جنيهات

قصف جبهة من أحمد فهمي بعد انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

نشرة الفن.. الموت يفجع فيدرا.. النجوم يفتحون النار على رمضان صبحي

شاهد.. محمد كامل يلمح لإزالة صورة رمضان صبحي من ملعب الأهلي

غلق جزئي لنفق النهضة 5 ساعات لمدة 3 أيام للصيانة

كتلة من اللهب.. شاهد أول صور لـ اشتعال سيارة نقل تحمل قش الأرز بأسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

زوج يضع تمثالا بالحجم الطبيعي لشريكة حياته بالمنزل.. اعرف الحكاية