عقب المراجعة الدورية| تجديد منح إعلام الكنيسة الأرثوذكسية "الآيزو"

كان المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حصل فى مارس ٢٠١٦ على شهادة الأيزو (Iso 9001: 2008) والخاصة برضا العملاء، كأول مؤسسة مسيحية في مصر تحصل وقتها على هذه الشهادة الدولية الهامة، فيما حصل المركز أيضا على شهادة الأيزو الخاصة بإدارة الأزمات (Iso 9001: 2015) فى يناير ٢٠١٩.

وينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبي الذي يتضمن عددًا من الورش للشباب بين ١٨ و٢٥ سنة.





ويقدم المعسكر التدريبي الذي ينعقد بين يومي الأول من سبتمبر المقبل والسادس من الشهر ذاته، عبر الإنترنت، ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاچ.



