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أخبار البلد

المركز الإعلامي للكنيسة ينظم وِرَشًا للقيادة وصناعة الأفلام

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:36 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
ينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبي الذي يتضمن عددًا من الورش، للشباب بين ١٨ و٢٥ سنة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية– في تصريح له – إن المعسكر ينعقد بين يومي الأول والسادس من سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت، ويقدم ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاچ.

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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه لمزيد من المعلومات والتفاصيل؛ يمكن لمن يريد المشاركة، الدخول على الرابط : https://forms.gle/a3zKUpDmv8yDLJs77

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، في وقت سابق من يوم أمس، وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه اللقاء شهد بحث سبل التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز.
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