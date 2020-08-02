أونلاين.. المركز الإعلامي للكنيسة ينظم ورشا تدريبية في فنون القيادة وصناعة الأفلام

ينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبي الذي يتضمن عددًا من الورش للشباب بين ١٨ و٢٥ سنة.





ويقدم المعسكر التدريبي الذي ينعقد بين يومي ١ و٦ سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت، ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو ، والإخراج، والمونتاچ.





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وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "السبت" أنها تشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين.





وذكرت في بيان لها، أنه بناء على تراجع أعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا فقدر تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين ٣ اغسطس الجارى، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم ٢٧ يونيو ٢٠٢٠.





وأضاف البيان أنه يمكن اقامة القداسات طوال ايّام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.