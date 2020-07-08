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أخبار البلد

عبر يوتيوب.. طرح سلاسل تعليمية للبابا تواضروس على قناة المركز الإعلامي للكنيسة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:09 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن المركز الإعلامي للكنيسة يعرض باقة متنوعة من السلاسل التعليمية لقداسة البابا تواضروس الثاني والبرامج والأفلام والترانيم على قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز.

وقال القس بولس حليم إن القناة الخاص بالمركز على "يوتيوب" تهدف إلى توصيل تعليم "بابا الكنيسة" إلى أبنائه بطريقة تناسب العصر الحالي، لافتا إلى أن القناة تضم فيديوهات لقداسة البابا تواضروس من قصص الحياة وكلمة في عظة وفهمني فأحيا، وسؤال للبابا وأقوال للحياة.

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وتابع القس بولس حليم  قائلا، إن القناة تضم أيضا سلسلة البابا وحكايات الأطفال  والبابا وأسئلة الشعب، وفيلم بابا المحبة، ويجول يصنع خير، وقصص انسانية والبابا الراعي، وتأمل في آية، وفرحين في الرجاء، وكيرياليسون، ويوميات الفرح، وأقوال للحياة، إلى جانب البابا والأطفال، والبابا والشباب، والبابا والتعليم.

وأضاف أن قناة المركز الإعلامي للكنيسة تضم أيضا سلسلة، تمثلوا بإيمانهم، ورسالة من الحدث، وجولة في كتاب، والبابا والرهبنة، وفيلم بابا الكنيسة، ورسائل عيد القيامة، ومعا بنفس واحدة، وكنيسة خادمة، وتهنئة ٢٣ سنة أسقفية، وترانيم، إلى جانب مجموعة من الفيديوهات الأخرى المتنوعة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بتذكار ميلاد القديس يوحنا المعمدان، الذى عمد السيد المسيح في نهر الأردن، ووصف بأنه أعظم مواليد النساء، وعُرف عنه أنه فضل أن تقطع رأسه عن أن يحيا بلا ضمير.
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