"معا بنفس واحدة" .. البابا تواضروس يبدأ في تفسير رسالة "أفسس"



ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية، الاثنين، ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.









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ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الثاني عشر من يوليو الجارى بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسولين، ويقام قبل القداس صلوات اللقان، والتى تقام في 3 مناسبات كنسية فقط وهى "عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل"، ومع الاحتفال بعيد استشهادهما ينتهي صوم الأباء الرسل.