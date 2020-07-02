البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع المنتزه عبر تطبيق «زووم»

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لقاء مساء أمس الأربعاء، عبر تطبيق "زووم" على شبكة الإنترنت، مع كهنة كنائس قطاع المنتزه بمشاركة نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس القطاع.





وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة خلال الاجتماع على الآباء الكهنة دار موضوعها عن "الرجاء"، كما أجاب قداسته عن كافة الأسئلة التي طرحها المشاركون في الاجتماع.





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ومن المقرر أن يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني بكهنة قطاعات الإسكندرية الرعوية الثلاثة الأخرى، يوم السبت المقبل لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي لها علاقة بالخدمة.





وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم المطران منير أنيس حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر بمناسبة اختياره رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية الأسقفية.





وقال البابا تواضروس الثاني في برقية التهنئة التي بعث بها: نيافة المطران منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، "يطيب لي أن أهنئكم باختياركم رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الإنجليكانية الأسقفية، ذاكرين محبتكم الصادقة التى أظهرتم نحو كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، عبر السنوات الماضية، ونصلى إلى الله القدير أن يبارك عملكم وجهودكم في اسمه المبارك.





وأنشأت الكنيسة الأنجليكانية التابعة لرئيس أساقفة كانتربري مؤخرًا إقليم الإسكندرية الذي يضم عشرة دول بشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وهو يعد الإقليم الحادي والأربعين للكنيسة ذاتها في العالم، واختارت المطران منير أنيس حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، رئيسًا لأساقفته.