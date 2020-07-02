البابا تواضروس يهنئ المطران منير حنا باختياره رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المطران منير أنيس حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر بمناسبة اختياره رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية الأسقفية.









وقال البابا تواضروس الثاني في برقية التهنئة التي بعث بها: نيافة المطران منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، "يطيب لي أن أهنئكم باختياركم رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الإنجليكانية الأسقفية، ذاكرين محبتكم الصادقة التى أظهرتموها نحو كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، عبر السنوات الماضية، ونصلى إلى الله القدير أن يبارك عملكم وجهودكم في اسمه المبارك.









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وأنشأت الكنيسة الإنجليكانية التابعة لرئيس أساقفة كانتربري مؤخرًا إقليم الإسكندرية الذي يضم عشر دول بشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وهو يعد الإقليم الحادي والأربعين للكنيسة ذاتها في العالم، واختارت المطران منير أنيس حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، رئيسًا لأساقفته.













وطالب البابا تواضروس بالصلاة من اجل مدمني المخدرات والذين يشربون المواد الكحلية وكذلك مدمني مشاهدة المواد الاباحية من أجل أن يستيقظوا ويعرفوا قيمة الحياة والعمر الذى منحه الله للانسان.



وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم، ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.