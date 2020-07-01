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أخبار البلد

وفاة راعى كنيسة ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي مصابا بـ كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:54 م
القمص باخوميوس فؤاد
القمص باخوميوس فؤاد
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سامح سلام
أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي وفاة القمص باخوميوس فؤاد راعى كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي عن عمر ناهز 73 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر اليوم عن مطرانية نجع حمادي أن مجمع الآباء الكهنة والشمامسة والخدام ومجمع راهبات دير الأنبا بضابا وشعب الإيبارشية، يزفون إلى السماء مع الـ24 قسيسا القمص باخوميوس فؤاد راعى كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى.

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وأضاف البيان أن القمص باخوميوس فؤاد رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 73 عاما، قضى منها 40 عاما في خدمة الكهنوت بإيبارشية نجع حمادى، وأنه عانى وتحمل كثيرا من تعب وآلام المرض قبل إصابته منذ أيام بفيروس كوفيد 19.

تابع، طالبين نياحأ لروحه الطاهرة في فردوس النعيم في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب، وعزاء لأسرته وأبنائه ومحبيه بشفاعة أمنا العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب وصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى.

وأقيمت صلاة الجنازة صباح اليوم الأربعاء الأول من يوليو بكاتدرائية القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى مع اتخاذ كافة الأجراءات الوقائية والاحترازية طبقا" للتعليمات.  
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