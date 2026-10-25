المسرح المصري القديم.. ثروت عكاشة يستعيد ذاكرة الفن المصري في إصدار للمركز القومي للترجمة

في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإثراء المكتبة العربية بالأعمال المعرفية الكبرى وصون الذاكرة الثقافية المصرية، يذكر المركز القومي للترجمة بكتاب "المسرح المصري القديم" تأليف إيتين دريوتون ومراجعة عبد المنعم أبو بكر، أحد الإصدارات التي تفتح نافذة على تاريخ الفن المصري، وتعيد تسليط الضوء على جانب من المشروع الفكري والثقافي للمبدع الكبير ثروت عكاشة.

يقدّم الكتاب رؤيةً لواحد من أبرز المثقفين المصريين الذين جمعوا بين سعة المعرفة وعمق التذوق الفني؛ فقد كان ثروت عكاشة كاتبًا موسوعي الثقافة، ومؤرخًا وناقدًا للفنون، ومفكرًا آمن بالتغيير والتجديد، وسعى إلى إرساء دعائم نهضة ثقافية مصرية حديثة تستلهم تراثها وتنفتح على آفاق المستقبل. ولم تشغله مسؤولياته الرسمية المتعددة عن الإبداع في مجالات الأدب والفلسفة والفنون، فظل مشروعه شاهدًا على قدرة الثقافة على تجاوز حدود الوظيفة إلى رحابة الفكر والتأثير.

ويكشف الكتاب عن ملامح من شخصية عكاشة الفكرية والإنسانية، الذي ارتبط اسمه بمشروع وطني وحضاري بارز لإنقاذ آثار النوبة ومعابد أبي سمبل وفيلة؛ ذلك المشروع الذي تجاوز حماية الآثار إلى تأكيد قيمة التراث الإنساني وضرورة الحفاظ عليه للأجيال القادمة.